Кубок Легенд по волейболу — 2026 среди женщин: результаты матчей на 18 сентября

Сегодня, 18 сентября, продолжился Кубок Легенд — 2026 по волейболу среди женщин. В рамках игрового дня прошли матчи группового этапа. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.

Волейбол. Кубок Легенд – 2026, женщины. Результаты матчей 18 сентября

«Динамо-Ак Барс» Казань — «Тулица» Тульская область – 1:3 (25:19, 23:25, 20:25, 23:25);

«Уралочка-НТМК» Свердловская область — «Локомотив» Калининградская область – 0:3 (21:25, 20:25, 25:27).

Турнир завершится 27 сентября. В 2024 году победу в Кубке Легенд одержала команда «Динамо-Ак Барс» Казань. В финале она обыграла «Ленинградку» со счётом 3:0 (25:20, 25:13, 25:15).