Чемпионат Европы по волейболу — 2026 среди мужчин: расписание матчей плей-офф 19 сентября
Сегодня, 19 сентября, пройдёт очередной игровой день мужского чемпионата Европы — 2026 по волейболу, в рамках которого будут сыграны матчи 1/8 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Волейбол. Чемпионат Европы — 2026, мужчины.1/8 финала. Расписание на 19 сентября (время московское):
- 16:00. Польша — Латвия;
- 19:00. Германия — Болгария.
Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 9 по 26 сентября на площадках четырёх стран — Италии, Болгарии, Румынии и Финляндии. В турнире принимали участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Польши.
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