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Польша — Латвия, результат матча 19 сентября 2026, счет 3:0, чемпионат Европы по волейболу, 1/8 финала

Сборная Польши стала первым участником 1/4 финала ЧЕ-2026 по волейболу, обыграв Латвию
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Завершился матч 1/8 финала мужского чемпионата Европы по волейболу, в котором встречались сборные Польши и Латвии. Команды играли на стадионе «Арена София» в Софии, Болгария. Сборная Польши одержала победу со счётом 3:0 (25:17, 25:16, 25:16).

ЧЕ-2026 (м) . 1/8 финала
19 сентября 2026, суббота. 16:00 МСК
Польша
Окончен
3 : 0
Латвия
Польша: Попивчак, Коменда, Лемански, Леон, Сливка, Шальпук, Семенюк, Гранечны, Форналь, Боладзь, Якубишак, Сасак, Новак, Фирлей
Латвия: Кронбергс, Силавс, Меденис, Дуденс, Шмитс, Дзенис, Скрудерс, Ландзянс, Рокъянс, Дардзанс, Янсонс, Гуловс, Венсбергс, Фрейманис

Национальная команда Польши стала первым участником четвертьфинала, где сыграет с победителем пары Германия — Болгария.

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 9 по 26 сентября на площадках четырёх стран — Италии, Болгарии, Румынии и Финляндии. В турнире принимали участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Польши.

Турнирная сетка ЧЕ-2026 по волейболу
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