Сборная Польши стала первым участником 1/4 финала ЧЕ-2026 по волейболу, обыграв Латвию
Поделиться
Завершился матч 1/8 финала мужского чемпионата Европы по волейболу, в котором встречались сборные Польши и Латвии. Команды играли на стадионе «Арена София» в Софии, Болгария. Сборная Польши одержала победу со счётом 3:0 (25:17, 25:16, 25:16).
ЧЕ-2026 (м) . 1/8 финала
19 сентября 2026, суббота. 16:00 МСК
Польша
Окончен
3 : 0
Латвия
Польша: Попивчак, Коменда, Лемански, Леон, Сливка, Шальпук, Семенюк, Гранечны, Форналь, Боладзь, Якубишак, Сасак, Новак, Фирлей
Латвия: Кронбергс, Силавс, Меденис, Дуденс, Шмитс, Дзенис, Скрудерс, Ландзянс, Рокъянс, Дардзанс, Янсонс, Гуловс, Венсбергс, Фрейманис
Национальная команда Польши стала первым участником четвертьфинала, где сыграет с победителем пары Германия — Болгария.
Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 9 по 26 сентября на площадках четырёх стран — Италии, Болгарии, Румынии и Финляндии. В турнире принимали участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Польши.
Комментарии
- 19 сентября 2026
-
17:35
-
09:56
-
09:14
- 18 сентября 2026
-
22:18
-
09:40
-
08:30
-
00:56
-
00:50
-
00:43
- 17 сентября 2026
-
23:24
-
22:52
-
22:37
-
18:41
-
13:46
-
09:14
-
00:37
-
00:18
- 16 сентября 2026
-
21:46
-
19:54
-
15:27
-
15:08
-
14:40
-
09:45
-
08:30
-
00:35
- 15 сентября 2026
-
23:45
-
23:43
-
22:48
-
22:43
-
21:28
-
20:43
-
18:35
-
18:05
-
17:35
-
17:05