Сборная Польши стала первым участником 1/4 финала ЧЕ-2026 по волейболу, обыграв Латвию

Завершился матч 1/8 финала мужского чемпионата Европы по волейболу, в котором встречались сборные Польши и Латвии. Команды играли на стадионе «Арена София» в Софии, Болгария. Сборная Польши одержала победу со счётом 3:0 (25:17, 25:16, 25:16).

Национальная команда Польши стала первым участником четвертьфинала, где сыграет с победителем пары Германия — Болгария.

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 9 по 26 сентября на площадках четырёх стран — Италии, Болгарии, Румынии и Финляндии. В турнире принимали участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Польши.