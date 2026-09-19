Кубок Легенд по волейболу — 2026 среди женщин: результаты матчей на 19 сентября

Сегодня, 19 сентября, продолжился Кубок Легенд — 2026 по волейболу среди женщин. В рамках игрового дня прошли матчи группового этапа. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.

Волейбол. Кубок Легенд – 2026, женщины. Результаты матчей 19 сентября

«Динамо-Ак Барс» Казань — «Уралочка-НТМК» Свердловская область — 3:2 (25:12, 19:25, 23:25, 25:10, 15:12).

«Тулица» Тульская область — «Локомотив» Калининградская область — 0:3 (17:25, 19:25, 18:25).

Турнир завершится 27 сентября. В 2024 году победу в Кубке Легенд одержала команда «Динамо-Ак Барс» Казань. В финале она обыграла «Ленинградку» со счётом 3:0 (25:20, 25:13, 25:15).