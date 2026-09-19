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Германия — Болгария, результат матча 19 сентября 2026, счёт 3:2, 1/8 финала ЧЕ-2026 по волейболу среди мужчин

Германия одержала волевую победу над Болгарией в 1/8 финала мужского ЧЕ по волейболу
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Завершился матч 1/8 финала мужского чемпионата Европы по волейболу, в котором встречались сборные Германии и Болгарии. Команды играли на стадионе «Арена София» в Софии, Болгария. Сборная Германии отыгралась с 0:2 по сетам и одержала победу со счётом 3:2 (21:25, 21:25, 25:19, 25:23, 15:12).

ЧЕ-2026 (м) . 1/8 финала
19 сентября 2026, суббота. 19:00 МСК
Германия
Окончен
3 : 2
Болгария
Германия: Гравен, Райхерт, Тилле, Бреме, Шотт, Петер, Циммерман, Краге, Крик, Бранд, Бёме, Мовинкель, Торви, Рёрс
Болгария: Николов, Петков, Атанасов, Величков, Петков, Аспарухов, Грозданов, Татаров, Желев, Антов, Бардаров, Палев, Колев, Николов

В четвертьфинале сборная Германии сыграет с командой Польши.

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 9 по 26 сентября на площадках четырёх стран — Италии, Болгарии, Румынии и Финляндии. В турнире принимали участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Польши

Календарь мужского ЧЕ-2026 по волейболу
Турнирная сетка мужского ЧЕ-2026 по волейболу
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