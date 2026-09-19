Германия одержала волевую победу над Болгарией в 1/8 финала мужского ЧЕ по волейболу

Завершился матч 1/8 финала мужского чемпионата Европы по волейболу, в котором встречались сборные Германии и Болгарии. Команды играли на стадионе «Арена София» в Софии, Болгария. Сборная Германии отыгралась с 0:2 по сетам и одержала победу со счётом 3:2 (21:25, 21:25, 25:19, 25:23, 15:12).

В четвертьфинале сборная Германии сыграет с командой Польши.

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 9 по 26 сентября на площадках четырёх стран — Италии, Болгарии, Румынии и Финляндии. В турнире принимали участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Польши