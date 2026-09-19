Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин — 2026: результаты матчей плей-офф 19 сентября

В субботу, 19 сентября, прошёл очередной игровой день чемпионата Европы — 2026 по волейболу среди мужчин. В рамках соревновательного дня завершились первые матчи 1/8 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Волейбол. Чемпионат Европы — 2026, мужчины. 1/8 финала. Результаты на 19 сентября:

Польша — Латвия — 3:0 (25:17, 25:16, 25:16).

Германия — Болгария — 3:2 (21:25, 21:25, 25:19, 25:23, 15:12).

Матчи 1/8 финала турнира пройдут с 19 по 21 сентября в двух городах — Турине, Италия, и Софии, Болгария. Действующим чемпионом Европы среди мужских команд является сборная Польши.