Кубок Легенд по волейболу — 2026 среди мужчин: расписание матчей на 20 сентября

Сегодня, 20 сентября, стартует Кубок Легенд — 2026 по волейболу среди мужчин. В рамках игрового дня пройдут матчи группового этапа. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований на воскресенье.

Волейбол. Кубок Легенд – 2026, мужчины. Расписание на 20 сентября (время московское):

12:00. «Зенит-Казань» Казань — «Нова» Новокуйбышевск;

15:00. «Локомотив» Новосибирск — «Динамо-ЛО» Ленинградская область.

Турнир завершится 11 октября. В 2024 году победу в Кубке Легенд одержала команда «Динамо» Москва. В финале она обыграла команду «Зенит-Казань» со счётом 3:1 (27:25, 22:25, 25:13, 27:25).