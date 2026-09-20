15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Кубок Легенд по волейболу — 2026 среди женщин: расписание матчей на 20 сентября

Кубок Легенд по волейболу — 2026 среди женщин: расписание матчей на 20 сентября
Комментарии

Сегодня, 20 сентября, продолжится Кубок Легенд — 2026 по волейболу среди женщин. В рамках игрового дня пройдут матчи группового этапа. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований на воскресенье.

Волейбол. Кубок Легенд – 2026, женщины. Расписание на 20 сентября (время московское):

  • 16:00. «Уралочка-НТМК» Свердловская область — «Тулица» Тульская область;
  • 19:00. «Локомотив» Калининградская область — «Динамо-Ак Барс» Казань.

Турнир завершится 27 сентября. В 2024 году победу в Кубке Легенд одержала команда «Динамо-Ак Барс» Казань. В финале она обыграла «Ленинградку» со счётом 3:0 (25:20, 25:13, 25:15).

Календарь Кубка Легенд (ж)
Турнирная таблица Кубка Легенд (ж)
Материалы по теме
Кубок Легенд по волейболу — 2026 среди женщин: результаты матчей на 19 сентября
Комментарии