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Чемпионат Европы по волейболу — 2026 среди мужчин: расписание матчей плей-офф 20 сентября

Чемпионат Европы по волейболу — 2026 среди мужчин: расписание матчей плей-офф 20 сентября
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Сегодня, 20 сентября, пройдёт очередной игровой день мужского чемпионата Европы — 2026 по волейболу, в рамках которого будут сыграны матчи 1/8 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Волейбол. Чемпионат Европы — 2026, мужчины.1/8 финала. Расписание на 20 сентября (время московское):

  • 16:00. Украина — Румыния;
  • 17:00. Финляндия — Греция;
  • 19:00. Франция — Португалия;
  • 22:05. Италия — Дания.

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 9 по 26 сентября на площадках четырёх стран — Италии, Болгарии, Румынии и Финляндии. В турнире принимали участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Польши.

Календарь ЧЕ - 2026 по волейболу (м)
Турнирная таблица ЧЕ - 2026 по волейболу (м)
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