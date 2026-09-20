Чемпионат Европы по волейболу — 2026 среди мужчин: расписание матчей плей-офф 20 сентября

Сегодня, 20 сентября, пройдёт очередной игровой день мужского чемпионата Европы — 2026 по волейболу, в рамках которого будут сыграны матчи 1/8 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Волейбол. Чемпионат Европы — 2026, мужчины.1/8 финала. Расписание на 20 сентября (время московское):

16:00. Украина — Румыния;

17:00. Финляндия — Греция;

19:00. Франция — Португалия;

22:05. Италия — Дания.

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 9 по 26 сентября на площадках четырёх стран — Италии, Болгарии, Румынии и Финляндии. В турнире принимали участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Польши.