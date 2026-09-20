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Мужская волейбольная сборная Кубы получила путёвку на Олимпиаду в Лос-Анджелесе

Мужская волейбольная сборная Кубы получила путёвку на Олимпиаду в Лос-Анджелесе
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В финале квалификационного турнира сборная Кубы обыграла Канаду на её площадке в Монктоне со счётом 3:1 (25:21, 25:23, 23:25, 25:22).

В Северной Америке путёвку разыграли в отдельном квалификационном турнире, где сыграли четыре сильнейшие команды по итогам чемпионата континента, за исключением сборной США.

Сборная Кубы сыграет на Олимпиаде впервые с 2016 года. Команда пропустила Игры в Токио и Париже.

На Олимпиаде в Лос-Анджелесе, помимо Кубы, выступят хозяева Игр — США, а также сборная Японии как чемпион Азии. В ближайшее время своих обладателей найдут ещё три путёвки — их получат чемпионы Европы, Южной Америки и Африки.

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