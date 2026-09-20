Румыния вышла в четвертьфинал мужского ЧЕ-2026 по волейболу, обыграв Украину в трёх сетах

Мужская сборная Румынии обыграла команду Украины в четвертьфинале чемпионате Европы — 2026 по волейболу. Встреча прошла в Софии, Болгария, и закончилась со счётом 3:0 (25:22, 25:21, 30:28).

В 1/4 финала чемпионата Европы румынские волейболисты сыграют с победителем в матче между сборными Финляндии и Греции. Победитель этой встречи определится сегодня, 20 сентября.

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 9 по 26 сентября на площадках четырёх стран — Италии, Болгарии, Румынии и Финляндии. В турнире принимали участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Польши