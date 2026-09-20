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Украина — Румыния, результат матча 20 сентября 2026, счет 0:3, 1/8 финала ЧЕ-2026 по волейболу среди мужчин

Румыния вышла в четвертьфинал мужского ЧЕ-2026 по волейболу, обыграв Украину в трёх сетах
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Мужская сборная Румынии обыграла команду Украины в четвертьфинале чемпионате Европы — 2026 по волейболу. Встреча прошла в Софии, Болгария, и закончилась со счётом 3:0 (25:22, 25:21, 30:28).

ЧЕ-2026 (м) . 1/8 финала
20 сентября 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Украина
Окончен
0 : 3
Румыния
Украина: Дрозд, Плотницкий, Синица, Янчук, Семенюк, Евстратов, Тупчий, Бойко, Полуян, Киселюк, Велецкий, Пампушко, Тонконог, Щуров
Румыния: Барта, Дьяконеску, Тарану Рункан, Думитру, Балян, Асмарандей, Ачиобантеи, Магдас, Косински, Бала, Рацэ, Брату, Лупу, Кицигой

В 1/4 финала чемпионата Европы румынские волейболисты сыграют с победителем в матче между сборными Финляндии и Греции. Победитель этой встречи определится сегодня, 20 сентября.

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 9 по 26 сентября на площадках четырёх стран — Италии, Болгарии, Румынии и Финляндии. В турнире принимали участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Польши

Календарь мужского ЧЕ-2026 по волейболу
Турнирная таблица мужского ЧЕ-2026 по волейболу
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