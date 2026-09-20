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Кубок Легенд по волейболу — 2026 среди мужчин: результаты матчей на 20 сентября

Кубок Легенд по волейболу — 2026 среди мужчин: результаты матчей на 20 сентября
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Сегодня, 20 сентября, стартовал Кубок Легенд — 2026 по волейболу среди мужчин. В рамках игрового дня прошли матчи 1-го тура группового этапа. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.

Волейбол. Кубок Легенд – 2026, мужчины. Результаты матчей 20 сентября

«Зенит-Казань» Казань — «Нова» Новокуйбышевск — 3:0 (25:18, 25:21, 25:18).
«Локомотив» Новосибирск — «Динамо-ЛО» Ленинградская область — 3:0 (25:19, 25:17, 25:21).

Мужской турнир завершится 11 октября. В 2025 году соревнования не проводились. В 2024 году победителем стало московское «Динамо», которое в финале обыграла «Зенит-Казань» со счётом 3:1.

Календарь Кубка Легенд среди мужчин
Турнирная таблица Кубка Легенд среди мужчин
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