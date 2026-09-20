15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Бразильские волейболисты уверенно квалифицировались на Олимпиаду-2028

Бразильские волейболисты уверенно квалифицировались на Олимпиаду-2028
Комментарии

Мужская сборная Бразилии по волейболу уверенно выиграла чемпионат Южной Америки и квалифицировалась на Олимпиаду-2028, которая пройдёт в Лос-Анджелесе, США. Бразильские волейболисты выиграли круговой турнир среди шести сборных. Сегодня, 20 сентября, в последнем матче они обыграли команду Аргентины со счётом 3:0 (25:20, 25:23, 25:20).

Стоит отметить, что бразильцы не проиграли ни одной партии на турнире, всухую победив Чили, Боливию, Колумбию, Венесуэлу и Аргентину.

Сборная Бразилии стала четвёртым участником Олимпийских игр 2028 года. Ранее, помимо хозяев — сборной США, путёвки выиграли Япония и Куба.

Материалы по теме
Вице-чемпионы мира по волейболу провалились на домашнем ЧЕ-2026. Что пошло не так?!
Вице-чемпионы мира по волейболу провалились на домашнем ЧЕ-2026. Что пошло не так?!