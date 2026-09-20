Бразильские волейболисты уверенно квалифицировались на Олимпиаду-2028

Мужская сборная Бразилии по волейболу уверенно выиграла чемпионат Южной Америки и квалифицировалась на Олимпиаду-2028, которая пройдёт в Лос-Анджелесе, США. Бразильские волейболисты выиграли круговой турнир среди шести сборных. Сегодня, 20 сентября, в последнем матче они обыграли команду Аргентины со счётом 3:0 (25:20, 25:23, 25:20).

Стоит отметить, что бразильцы не проиграли ни одной партии на турнире, всухую победив Чили, Боливию, Колумбию, Венесуэлу и Аргентину.

Сборная Бразилии стала четвёртым участником Олимпийских игр 2028 года. Ранее, помимо хозяев — сборной США, путёвки выиграли Япония и Куба.