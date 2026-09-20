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Франция — Португалия, результат матча 20 сентября 2026, счёт 3:0, 1/8 финала ЧЕ-2026 по волейболу среди мужчин

Мужская сборная Франции обыграла Португалию и вышла в четвертьфинал ЧЕ-2026 по волейболу
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Мужская сборная Франции уверенно обыграла команду Португалии в 1/8 финала чемпионата Европы — 2026 по волейболу. Встреча прошла в Софии, Болгария, и закончилась со счётом 3:0 (25:21, 25:22, 25:21).

ЧЕ-2026 (м) . 1/8 финала
20 сентября 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Франция
Окончен
3 : 0
Португалия
Франция: Тизи-Уалу, Бризар, Буайе, Энно, Клевено, Дьез, Фор, Гейе, Юэтс, Лиегбекедо, Потрон, Маньен, Рамон, Дюфло-Росси
Португалия: Феверейро, Тавареш, Цветичанин, Гомеш, Феррейра, Менезеш, Фигейредо, Соуза, Мартинш, Да Кост, Тейшейра, Диас, Перейра, Тейшейра

В 1/4 финала чемпионата Европы — 2026 французские волейболисты сыграют с командой Румынии, которая ранее обыграла Украину со счётом 3:0 (25:22, 25:21, 30:28).

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 9 по 26 сентября на площадках четырёх стран — Италии, Болгарии, Румынии и Финляндии. В турнире принимали участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Польши.

Календарь мужского ЧЕ-2026 по волейболу
Турнирная таблица мужского ЧЕ-2026 по волейболу
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