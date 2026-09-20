Мужская сборная Франции обыграла Португалию и вышла в четвертьфинал ЧЕ-2026 по волейболу

Мужская сборная Франции уверенно обыграла команду Португалии в 1/8 финала чемпионата Европы — 2026 по волейболу. Встреча прошла в Софии, Болгария, и закончилась со счётом 3:0 (25:21, 25:22, 25:21).

В 1/4 финала чемпионата Европы — 2026 французские волейболисты сыграют с командой Румынии, которая ранее обыграла Украину со счётом 3:0 (25:22, 25:21, 30:28).

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 9 по 26 сентября на площадках четырёх стран — Италии, Болгарии, Румынии и Финляндии. В турнире принимали участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Польши.