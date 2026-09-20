15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

На чемпионате Южной Америки завязалась потасовка после матча Бразилии и Аргентины

На чемпионате Южной Америки завязалась потасовка после матча Бразилии и Аргентины
Комментарии

Между мужскими командами Бразилии и Аргентины по волейболу завязалась потасовка после финального свистка в матче чемпионата Южной Америки. Бразильские волейболисты выиграли со счётом 3:0 (25:20, 25:23, 25:20) и квалифицировались на Олимпиаду-2028.

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

Бразильские волейболисты выиграли круговой турнир среди шести сборных. Они не проиграли ни одной партии, всухую победив Чили, Боливию, Колумбию, Венесуэлу и Аргентину.

Сборная Бразилии стала четвёртым участником Олимпийских игр 2028 года. Ранее, помимо хозяев — сборной США, путёвки выиграли Япония и Куба.

Олимпийские игры 2028 года пройдут в Лос-Анджелесе, США.

Материалы по теме
Вице-чемпионы мира по волейболу провалились на домашнем ЧЕ-2026. Что пошло не так?!
Вице-чемпионы мира по волейболу провалились на домашнем ЧЕ-2026. Что пошло не так?!
Комментарии
<