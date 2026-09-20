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Кубок Легенд по волейболу — 2026 среди женщин: результаты матчей на 20 сентября

Кубок Легенд по волейболу — 2026 среди женщин: результаты матчей на 20 сентября
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Сегодня, 20 сентября, продолжился Кубок Легенд — 2026 по волейболу среди женщин. В рамках игрового дня прошли матчи группового этапа. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.

Волейбол. Кубок Легенд – 2026, женщины. Результаты матчей 20 сентября

«Уралочка-НТМК» — «Тулица» Тульская область — 3:2 (29:27, 24:26, 17:25, 25:19, 15:8).
«Локомотив К» Калининградская область — «Динамо-Ак Барс» Казань — 3:1 (32:34, 26:24, 25:19, 25:20).

Турнир завершится 27 сентября. В 2024 году победу в Кубке Легенд одержала команда «Динамо-Ак Барс» Казань. В финале она обыграла «Ленинградку» со счётом 3:0 (25:20, 25:13, 25:15).

Календарь Кубка Легенд — 2026 (ж)
Турнирная таблица Кубка Легенд — 2026 (ж)
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