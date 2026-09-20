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Определились участники «Финала четырёх» женского Кубка Легенд по волейболу — 2026

Определились участники «Финала четырёх» женского Кубка Легенд по волейболу — 2026
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Стали известны все команды, которые примут участие в «Финале четырёх» женского Кубка Легенд по волейболу — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полуфиналистами.

Калининградский «Локомотив» занял первое место в группе A и сыграет с московским «Динамо», которое стало вторым в группе Б.

Победитель группы Б «Заречье-Одинцово» из Московской области сразится с казанским «Динамо-Ак Барс».

«Финал четырёх» пройдет с 25 по 27 сентября. Победитель турнира выйдет в «Финал шести» Кубка России. В 2024 году победу в Кубке Легенд одержала команда «Динамо-Ак Барс» Казань. В финале она обыграла «Ленинградку» со счётом 3:0 (25:20, 25:13, 25:15).

Календарь Кубка Легенд (ж)
Турнирная таблица Кубка Легенд (ж)
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