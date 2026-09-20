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Италия — Дания, результат матча 20 сентября 2026, счёт 3:0, 1/8 финала ЧЕ-2026 по волейболу среди мужчин

Итальянские волейболисты обыграли Данию и вышли в 1/4 финала чемпионата Европы — 2026
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Сборная Италии уверенно обыграла Данию в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2026 по волейболу среди мужчин. Встреча прошла в Турине, Италия, и закончилась со счётом 3:0 (25:22, 25:16, 25:11).

ЧЕ-2026 (м) . 1/8 финала
20 сентября 2026, воскресенье. 22:05 МСК
Италия
Окончен
3 : 0
Дания
Италия: Лауренцано, Микьелетто, Джаннелли, Балазо, Сбертоли, Сани, Рыхлицки, Боттоло, Галасси, Лавия, Романо, Порро, Сангвинетти, Мати
Дания: Микельсонс, Якобсен, Ниельсен, Кьер, Хофф, Петерсен, Денхольт, Даль, Миккельсен, Ухренхольт, Ларсен, Йенсен, Масен, Бринк

В четвертьфинале чемпионата Европы — 2026 итальянские волейболисты встретятся с командой Финляндии, которая в своём матче обыграла Грецию со счётом 3:2 (22:25, 25:16, 22:25, 25:23, 15:13).

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 9 по 26 сентября на площадках четырёх стран — Италии, Болгарии, Румынии и Финляндии. В турнире принимали участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Польши.

Календарь мужского ЧЕ-2026 по волейболу
Турнирная таблица мужского ЧЕ-2026 по волейболу
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