Итальянские волейболисты обыграли Данию и вышли в 1/4 финала чемпионата Европы — 2026

Сборная Италии уверенно обыграла Данию в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2026 по волейболу среди мужчин. Встреча прошла в Турине, Италия, и закончилась со счётом 3:0 (25:22, 25:16, 25:11).

В четвертьфинале чемпионата Европы — 2026 итальянские волейболисты встретятся с командой Финляндии, которая в своём матче обыграла Грецию со счётом 3:2 (22:25, 25:16, 22:25, 25:23, 15:13).

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 9 по 26 сентября на площадках четырёх стран — Италии, Болгарии, Румынии и Финляндии. В турнире принимали участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Польши.