Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин — 2026: результаты матчей плей-офф 20 сентября

В воскресенье, 20 сентября, прошёл очередной игровой день чемпионата Европы — 2026 по волейболу среди мужчин. В рамках соревновательного дня прошли матчи 1/8 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Волейбол. Чемпионат Европы — 2026, мужчины. 1/8 финала. Результаты на 20 сентября:

Франция — Португалия — 3:0 (25:21, 25:22, 25:21).

Италия — Дания — 3:0 (25:22, 25:16, 25:11).

Украина — Румыния — 0:3 (22:25, 21:25, 28:30).

Финляндия — Греция — 3:2 (22:25, 25:16, 22:25, 25:23, 15:13).

Матчи 1/8 финала турнира проходят с 19 по 21 сентября в двух городах — Турине, Италия, и Софии, Болгария. Действующим чемпионом Европы среди мужских команд является сборная Польши.