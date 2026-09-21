Кубок Легенд по волейболу — 2026 среди мужчин: расписание матчей на 21 сентября

Сегодня, 21 сентября, продолжится Кубок Легенд — 2026 по волейболу среди мужчин. В рамках игрового дня пройдут матчи группового этапа. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований на понедельник.

Волейбол. Кубок Легенд – 2026, мужчины. Расписание на 21 сентября (время московское):

12:00. «Динамо-ЛО» Ленинградская область — «Зенит-Казань» Казань;

15:00. «Локомотив» Новосибирск — «НОВА» Новокуйбышевск.

Турнир завершится 11 октября. В 2024 году победу в Кубке Легенд одержала команда «Динамо» Москва. В финале она обыграла команду «Зенит-Казань» со счётом 3:1 (27:25, 22:25, 25:13, 27:25).