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Чемпионат Европы по волейболу — 2026 среди мужчин: расписание матчей плей-офф 21 сентября

Чемпионат Европы по волейболу — 2026 среди мужчин: расписание матчей плей-офф 21 сентября
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Сегодня, 21 сентября, пройдёт очередной игровой день мужского чемпионата Европы — 2026 по волейболу, в рамках которого будут сыграны матчи 1/8 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Волейбол. Чемпионат Европы — 2026, мужчины.1/8 финала. Расписание на 21 сентября (время московское):

17:00. Бельгия — Чехия;
22:00. Словения — Сербия.

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 9 по 26 сентября на площадках четырёх стран — Италии, Болгарии, Румынии и Финляндии. В турнире принимали участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Польши.

Календарь ЧЕ-2026 по волейболу
Турнирная таблица ЧЕ-2026 по волейболу
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