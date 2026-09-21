«Зенит-Казань» одержал вторую победу в Кубке Легенд

Мужской волейбольный клуб «Зенит-Казань» обыграл «Динамо-ЛО» в рамках 2-го тура Кубка Легенд по волейболу – 2026. Встреча прошла на стадионе «Локомотив-Арена» в Новосибирске и окончилась со счётом 3:1 (28:26, 25:21, 21:25, 25:18).

В 1-м туре «Зенит-Казань» одержал победу над клубом «НОВА» (Новокуйбышевск) со счётом 3:0 (25:18, 25:21, 25:18). «Динамо-ЛО» уступило новосибирскому «Локомотиву» — 0:3 (19:25, 17:25, 21:25).

На предварительном этапе Кубка Легенд команды разбили на две группы. По итогам матчей групп «А» и «Б» по две сильнейшие команды из каждой группы выйдут в «Финал четырёх». Он пройдёт с 10 по 11 октября в Москве на волейбольной арене «Динамо».