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«Зенит-Казань» одержал вторую победу в Кубке Легенд

«Зенит-Казань» одержал вторую победу в Кубке Легенд
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Мужской волейбольный клуб «Зенит-Казань» обыграл «Динамо-ЛО» в рамках 2-го тура Кубка Легенд по волейболу – 2026. Встреча прошла на стадионе «Локомотив-Арена» в Новосибирске и окончилась со счётом 3:1 (28:26, 25:21, 21:25, 25:18).

Суперлига - регулярный чемпионат
07 декабря 2007, пятница. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Амур
Хабаровск
1:0 Шитиков (Бадюков, Харитонов) – 04:42 (5x5)     2:0 Шитиков (Бадюков) – 27:19 (5x5)     2:1 Акимов (Платил, Воробьёв) – 30:27 (5x4)     3:1 Горошанский (Столяров) – 44:06 (5x4)    

В 1-м туре «Зенит-Казань» одержал победу над клубом «НОВА» (Новокуйбышевск) со счётом 3:0 (25:18, 25:21, 25:18). «Динамо-ЛО» уступило новосибирскому «Локомотиву» — 0:3 (19:25, 17:25, 21:25).

На предварительном этапе Кубка Легенд команды разбили на две группы. По итогам матчей групп «А» и «Б» по две сильнейшие команды из каждой группы выйдут в «Финал четырёх». Он пройдёт с 10 по 11 октября в Москве на волейбольной арене «Динамо».

Турнирная таблица Кубка Легенд среди мужчин
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