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Новосибирский «Локомотив» разгромил «Нову» во 2-м туре Кубка Легенд

Новосибирский «Локомотив» разгромил «Нову» во 2-м туре Кубка Легенд
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Мужской волейбольный клуб «Локомотив» (Новосибирск) разгромил «Нову» (Новокуйбышевск) в рамках 2-го тура Кубка Легенд по волейболу – 2026. Встреча прошла на стадионе «Локомотив-Арена» в Новосибирске и окончилась со счётом 3:0 (25:21, 25:22, 25:17).

Кубок Легенд (м) . Группа Б. 2-й тур
21 сентября 2026, понедельник. 15:00 МСК
Локомотив
Новосибирск
Окончен
3 : 0
НОВА
Новокуйбышевск
Локомотив: Кречетов, Мелкозеров, Воронков, Николаев, Якутин, Гуляев, Вишняков, Шахбанмирзаев, Лызик, Казаченков, Черейский, Курбанов, Костадинов, Кривитченко
НОВА: Съемщиков, Авдоченко, Лобызенко, Рыков, Паламар, Савостьянов, Янутов, Коротаев, Сафонов, Полочанин, Борило, Аршинов

В 1-м туре новосибирский «Локомотив» одержал победу над «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) со счётом 3:0 (25:19, 25:17, 25:21). Клуб «Нова» из Новокуйбышевска потерпел поражение от «Зенита-Казань» с разгромным счётом 0:3 (18:25, 21:25, 18:25).

На предварительном этапе Кубка Легенд команды разбили на две группы. По итогам матчей групп «А» и «Б» по две сильнейшие команды из каждой группы выйдут в «Финал четырёх». Он пройдёт с 10 по 11 октября в Москве на волейбольной арене «Динамо».

Турнирная таблица Кубка Легенд среди мужчин
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