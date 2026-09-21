Новосибирский «Локомотив» разгромил «Нову» во 2-м туре Кубка Легенд

Мужской волейбольный клуб «Локомотив» (Новосибирск) разгромил «Нову» (Новокуйбышевск) в рамках 2-го тура Кубка Легенд по волейболу – 2026. Встреча прошла на стадионе «Локомотив-Арена» в Новосибирске и окончилась со счётом 3:0 (25:21, 25:22, 25:17).

В 1-м туре новосибирский «Локомотив» одержал победу над «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) со счётом 3:0 (25:19, 25:17, 25:21). Клуб «Нова» из Новокуйбышевска потерпел поражение от «Зенита-Казань» с разгромным счётом 0:3 (18:25, 21:25, 18:25).

На предварительном этапе Кубка Легенд команды разбили на две группы. По итогам матчей групп «А» и «Б» по две сильнейшие команды из каждой группы выйдут в «Финал четырёх». Он пройдёт с 10 по 11 октября в Москве на волейбольной арене «Динамо».