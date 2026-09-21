Кубок Легенд по волейболу — 2026 среди мужчин: результаты матчей на 21 сентября

Продолжается Кубок Легенд по волейболу – 2026 среди мужчин. Сегодня, 21 сентября, прошли матчи в рамках 2-го игрового тура группового этапа. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.

Волейбол. Кубок Легенд — 2026, мужчины. Результаты матчей 21 сентября:

«Динамо-ЛО» Ленинградская область – «Зенит-Казань» Казань – 1:3 (26:28, 21:25, 25:21, 18:25);

«Локомотив» Новосибирск – «Нова» Новокуйбышевск – 3:0 (25:21, 25:22, 25:17).

Финал турнира пройдёт с 10 по 11 октября в Москве. В 2025 году соревнования не проводились. В 2024 году победителем Кубка Легенд стало «Динамо» (Москва). В финале «Динамо» обыграло «Зенит-Казань» со счётом 3:1.