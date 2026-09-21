«Локомотив» взял на просмотр блокирующего Якутина на время проведения Кубка Легенд

29-летний блокирующий Егор Якутин пополнил состав новосибирского волейбольного клуба «Локомотив» на время мужского Кубка Легенд. Пресс-служба команды на своей странице в социальных сетях сообщает, что игрок будет выступать на турнире в рамках временного просмотра.

С 2023 по 2026 год Якутин играл за уфимское «Динамо-Урал», в сезоне-2022/2023 выступал за петербургский «Зенит», с 2020-го по 2022-й – за «Газпром-Югра».

В рамках группового этапа Кубка Легенд «Локомотив» сразится с казанским «Зенитом», ленинградским «Динамо-ЛО», самарской «Новой» в два круга. Первый круг проходит в Новосибирске с 20 по 22 сентября, второй состоится в Казани с 30 сентября по 2 октября.