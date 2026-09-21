Мужская сборная Бельгии обыграла Чехию и вышла в 1/4 финала ЧЕ-2026 по волейболу

Мужская сборная Бельгии обыграла команду Чехии в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2026 по волейболу. Встреча прошла в Турине, Италия, и закончилась со счётом 3:1 (20:25, 26:24, 25:14, 25:15).

В четвертьфинале чемпионата Европы бельгийские волейболисты встретятся с победителем матча между командами Словении и Сербии. Победитель этой встречи определится сегодня, 21 сентября.

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 9 по 26 сентября на площадках четырёх стран — Италии, Болгарии, Румынии и Финляндии. В турнире принимали участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Польши.