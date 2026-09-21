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Бельгия — Чехия, результат матча 21 сентября 2026, счёт 3:1, 1/8 финала ЧЕ-2026 по волейболу среди мужчин

Мужская сборная Бельгии обыграла Чехию и вышла в 1/4 финала ЧЕ-2026 по волейболу
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Мужская сборная Бельгии обыграла команду Чехии в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2026 по волейболу. Встреча прошла в Турине, Италия, и закончилась со счётом 3:1 (20:25, 26:24, 25:14, 25:15).

ЧЕ-2026 (м) . 1/8 финала
21 сентября 2026, понедельник. 17:00 МСК
Бельгия
Окончен
3 : 1
Чехия
Бельгия: Реджерс, Деру, Д'Хюлст, Колман, Пласки, Франсен, Д'Хеер, Ротти, Дермо, Валкирс, Вандекрёйс, Лантсот, Фафшампс, Колсон
Чехия: Павличек, Драгоневский, Моник, Бенда, Свобода, Бартунек, Вашина, Пастрняк, Шотола, Климеш, Индра, Роман, Клаймон, Зайичек

В четвертьфинале чемпионата Европы бельгийские волейболисты встретятся с победителем матча между командами Словении и Сербии. Победитель этой встречи определится сегодня, 21 сентября.

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 9 по 26 сентября на площадках четырёх стран — Италии, Болгарии, Румынии и Финляндии. В турнире принимали участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Польши.

Календарь мужского ЧЕ-2026 по волейболу
Турнирная таблица мужского ЧЕ-2026 по волейболу
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