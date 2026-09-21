Капитан сборной Украины Плотницкий обвинил партнёров в поражении в 1/8 финала ЧЕ

Капитан сборной Украины по волейболу Олег Плотницкий прокомментировал поражение своей команды в 1/8 финала мужского чемпионата Европы. Сборная уступила Румынии со счётом 0:3 (22:25, 21:25, 28:30).

«Я уже говорил после матча с Польшей, что некоторым людям нужно меняться. Если этого не делать, можно оставаться на нынешнем уровне — быть где-то в топ-16 или топ-8. Есть люди, которые должны расти, но я не хочу называть фамилии. Скажу им это лично. И мне самому тоже нужно меняться и прогрессировать.

Не хочу, чтобы потом говорили, что Плотницкий снова наговорил на всю страну, будто все плохие, а он — хороший. Нет. Я первым беру на себя ответственность за наше поражение. И в дальнейшем так же буду требовать от всех остальных.

Надо расти. Если не будем этого делать, то так и будем играть в топ-16. Возможно, каким-то образом попадём на Олимпиаду, но после сегодняшней игры нам будет очень сложно. До этого момента есть время, поэтому некоторые ребята могут повзрослеть — и ментально, и технически. Тогда всем нам будет легче на площадке.

Как видите, ротация у нас пока небольшая. Возможно, сегодня нам помог бы Илюха Ковалёв. У нас один игрок выбыл. Не хочу искать причины. Мы плохо сыграли. Не хочу говорить, что это из-за Ильи, что мы не настроились, перегорели или просто был не наш день. Нет. Мы плохо сыграли и заслуженно едем домой. Румыния заслуженно проходит дальше.

Если некоторые люди не поймут, что им нужно расти, не будут работать над этим, а будут только говорить: «Я думал, я хотел, я не смог», то мы так и будем сидеть на месте. Да, мы можем сказать, что попали в топ-16, как болгары, которые тоже вылетели. Можем ли мы этим гордиться? Нет. Я не люблю таким гордиться. Нельзя этим гордиться и не нужно», – приводит слова Плотницкого sport.ua.