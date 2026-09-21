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Словения — Сербия, результат матча 21 сентября 2026, счёт 3:0, 1/8 финала ЧЕ-2026 по волейболу среди мужчин

Словения обыграла Сербию и вышла в четвертьфинал мужского ЧЕ-2026 по волейболу
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Мужская сборная Словении обыграла команду Сербии в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2026 по волейболу. Встреча прошла в Турине, Италия, и закончилась со счётом 3:0 (25:14, 25:13, 25:22).

ЧЕ-2026 (м) . 1/8 финала
21 сентября 2026, понедельник. 22:00 МСК
Словения
Окончен
3 : 0
Сербия
Словения: Паенк, Планиншич, Козамерник, Маровт, Брачко, Шталекар, Окроглич, Ковачич, Чебуль, Можич, Муянович, Кржич, Найдич, Шен
Сербия: Негич, Маринович, Ристич, Ивович, Йовович, Куинджич, Батак, Перич, Машулович, Лубурич, Стефанович, Машулович, Кокеза, Неделькович

В 1/4 финала чемпионата Европы — 2026 словенские волейболисты встретятся со сборной Бельгии, которая была сильнее Чехии со счётом 3:1 (20:25, 26:24, 25:14, 25:15).

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 9 по 26 сентября на площадках четырёх стран — Италии, Болгарии, Румынии и Финляндии. В турнире принимали участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Польши.

Календарь мужского ЧЕ-2026 по волейболу
Турнирная таблица мужского ЧЕ-2026 по волейболу
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