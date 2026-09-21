Словения обыграла Сербию и вышла в четвертьфинал мужского ЧЕ-2026 по волейболу

Мужская сборная Словении обыграла команду Сербии в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2026 по волейболу. Встреча прошла в Турине, Италия, и закончилась со счётом 3:0 (25:14, 25:13, 25:22).

В 1/4 финала чемпионата Европы — 2026 словенские волейболисты встретятся со сборной Бельгии, которая была сильнее Чехии со счётом 3:1 (20:25, 26:24, 25:14, 25:15).

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 9 по 26 сентября на площадках четырёх стран — Италии, Болгарии, Румынии и Финляндии. В турнире принимали участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Польши.