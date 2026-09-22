Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин — 2026: результаты матчей плей-офф 21 сентября

В понедельник, 21 сентября, прошёл очередной игровой день чемпионата Европы — 2026 по волейболу среди мужчин. В рамках соревновательного дня состоялись последние матчи 1/8 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Волейбол. Чемпионат Европы — 2026, мужчины. 1/8 финала. Результаты на 21 сентября:

Бельгия — Чехия — 3:1 (20:25, 26:24, 25:14, 25:15);

Словения — Сербия — 3:0 (25:14, 25:13, 25:22).

Матчи 1/8 финала турнира проходили с 19 по 21 сентября в двух городах — Турине, Италия, и Софии, Болгария. Первые четвертьфиналы будут сыграны завтра, 22 сентября. Действующим чемпионом Европы среди мужских команд является сборная Польши.