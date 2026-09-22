Кубок Легенд по волейболу — 2026 среди мужчин: расписание матчей на 22 сентября

Сегодня, 22 сентября, продолжается Кубок Легенд по волейболу – 2026 среди мужчин. Команды сыграют матчи 1-го и 3-го туров группового этапа. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований на вторник.

Волейбол. Кубок Легенд – 2026, мужчины. Расписание на 22 сентября (время московское):

12:00. «Зенит СПб» Санкт-Петербург – «Белогорье» Белгород;

12:00. «Нова» Новокуйбышевск – «Динамо-ЛО» Ленинградская область;

15:00. «Динамо» Москва – «Енисей» Красноярск;

15:00. «Зенит-Казань» Казань – «Локомотив» Новосибирск.

На предварительном этапе Кубка Легенд команды разбили на две группы. По итогам матчей групп «А» и «Б» по две сильнейшие команды из каждой выйдут в «Финал четырёх». Он пройдёт с 10 по 11 октября в Москве.