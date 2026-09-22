Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин – 2026: расписание матчей плей-офф 22 сентября

Сегодня, 22 сентября, пройдёт очередной игровой день мужского чемпионата Европы – 2026 по волейболу, в рамках которого будут сыграны матчи 1/4 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований на вторник.

Волейбол. Чемпионат Европы – 2026, мужчины. 1/4 финала. Расписание на 22 сентября (время московское):

16:00. Франция – Румыния;

19:00. Польша – Германия.

Чемпионат Европы – 2026 по волейболу проходит с 9 по 26 сентября на площадках четырёх стран – Италии, Болгарии, Румынии и Финляндии. Изначально в турнире участвовали 24 команды, которые разбили на четыре группы. Действующий чемпион соревнований – Польша.