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Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин – 2026: расписание матчей плей-офф 22 сентября

Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин – 2026: расписание матчей плей-офф 22 сентября
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Сегодня, 22 сентября, пройдёт очередной игровой день мужского чемпионата Европы – 2026 по волейболу, в рамках которого будут сыграны матчи 1/4 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований на вторник.

Волейбол. Чемпионат Европы – 2026, мужчины. 1/4 финала. Расписание на 22 сентября (время московское):

16:00. Франция – Румыния;

19:00. Польша – Германия.

Чемпионат Европы – 2026 по волейболу проходит с 9 по 26 сентября на площадках четырёх стран – Италии, Болгарии, Румынии и Финляндии. Изначально в турнире участвовали 24 команды, которые разбили на четыре группы. Действующий чемпион соревнований – Польша.

Календарь ЧЕ-2026 по волейболу
Турнирная таблица ЧЕ-2026 по волейболу
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