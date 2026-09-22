МВК «Нова» потерпел третье поражение подряд в Кубке Легенд

Продолжается Кубок Легенд по волейболу — 2026 среди мужчин. В матче 3-го тура мужской волейбольный клуб «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) разгромил «Нову» (Новокуйбышевск) со счётом 3:0 (25:17, 25:17, 25:17). Для «Новы» это третье поражение подряд.

В 1-м туре «Динамо-ЛО» уступило новосибирскому «Локомотиву» — 0:3 (19:25, 17:25, 21:25), во 2-м — «Зениту-Казань» со счётом 1:3 (26:28, 21:25, 25:21, 18:25).

«Нова» уступила в двух матчах: в 1-м туре «Зениту-Казань» со счётом 0:3 (18:25, 21:25, 18:25), во втором – «Локомотиву» со счётом 0:3 (21:25, 22:25, 17:25).

На предварительном этапе Кубка Легенд команды разбили на две группы. По итогам матчей групп «А» и «Б» по две сильнейшие команды из каждой группы выйдут в «Финал четырёх». Он пройдёт с 10 по 11 октября в Москве на волейбольной арене «Динамо».