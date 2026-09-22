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МВК «Нова» потерпел третье поражение подряд в Кубке Легенд

МВК «Нова» потерпел третье поражение подряд в Кубке Легенд
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Продолжается Кубок Легенд по волейболу — 2026 среди мужчин. В матче 3-го тура мужской волейбольный клуб «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) разгромил «Нову» (Новокуйбышевск) со счётом 3:0 (25:17, 25:17, 25:17). Для «Новы» это третье поражение подряд.

Кубок Легенд (м) . Группа Б. 3-й тур
22 сентября 2026, вторник. 12:00 МСК
НОВА
Новокуйбышевск
Окончен
0 : 3
Динамо-ЛО
Ленинградская область
НОВА: Съемщиков, Авдоченко, Лобызенко, Рыков, Паламар, Савостьянов, Янутов, Коротаев, Сафонов, Полочанин, Борило, Аршинов
Динамо-ЛО: Мурашко, Ковалев, Бражнюк, Галимов, Седлачек, Бирюков, Крескин, Захватенков, Андреев, Подребинкин, Мельников, Цепков, Червяков, Ищенко

В 1-м туре «Динамо-ЛО» уступило новосибирскому «Локомотиву» — 0:3 (19:25, 17:25, 21:25), во 2-м — «Зениту-Казань» со счётом 1:3 (26:28, 21:25, 25:21, 18:25).

«Нова» уступила в двух матчах: в 1-м туре «Зениту-Казань» со счётом 0:3 (18:25, 21:25, 18:25), во втором – «Локомотиву» со счётом 0:3 (21:25, 22:25, 17:25).

На предварительном этапе Кубка Легенд команды разбили на две группы. По итогам матчей групп «А» и «Б» по две сильнейшие команды из каждой группы выйдут в «Финал четырёх». Он пройдёт с 10 по 11 октября в Москве на волейбольной арене «Динамо».

Календарь Кубка Легенд среди мужчин
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