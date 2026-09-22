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«Белогорье» одержало победу в 1-м туре Кубка Легенд

«Белогорье» одержало победу в 1-м туре Кубка Легенд
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Продолжается Кубок Легенд по волейболу — 2026 среди мужчин. В матче 1-го тура МВК «Белогорье» одержал победу над «Зенитом» из Санкт-Петербурга со счётом 3:0 (25:18, 25:23, 25:23). Встреча прошла в Красноярске на стадионе имени Ивана Ярыгина.

Кубок Легенд (м) . Группа A. 1-й тур
22 сентября 2026, вторник. 12:00 МСК
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 3
Белогорье
Белгород
Зенит СПб: Дикарев, Коленковский, Вольвич, Шишкин, Бонинфанте, Чеботарёв, Сушко, Бочаров, Космин, Дунин, Пакшин, Сиденко, Кротков, Кобзарь
Белогорье: Подлесных, Лапшин, Котов, Шкулявичус, Тетюхин, Яковлев, Мельников, Аль Хачдади, Порошин, Штыблов, Марченко, Заболотников, Данани, Будюхин

Соперником петербургского «Зенита» во 2-м туре станет московское «Динамо». «Белогорье» встретится с «Енисеем» из Красноярска. Команды сыграют завтра, 23 сентября.

На предварительном этапе Кубка Легенд команды разбили на две группы. По итогам матчей групп «А» и «Б» по две сильнейшие команды из каждой группы выйдут в «Финал четырёх». Он пройдёт с 10 по 11 о