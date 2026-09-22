«Локомотив» одержал третью сухую победу в Кубке Легенд

Продолжается Кубок Легенд по волейболу – 2026 среди мужчин. В матче 3-го тура МВК «Локомотив» (Новосибирск) разгромил «Зенит-Казань» (Казань) со счётом 3:0 (25:20, 27:25, 25:22). Встреча прошла в Новосибирске.

В 1-м туре новосибирский «Локомотив» одержал победу над «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) со счётом 3:0 (25:19, 25:17, 25:21). Во 2-м туре «Локомотив» разгромил «Нову» со счётом 3:0 (25:21, 25:22, 25:17).

В 1-м туре «Зенит-Казань» одержал победу над клубом «Нова» (Новокуйбышевск) со счётом 3:0 (25:18, 25:21, 25:18), во 2-м он обыграл «Динамо-ЛО» со счётом 3:1 (28:26, 25:21, 21:25, 25:18).