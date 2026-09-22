15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

«Локомотив» одержал третью сухую победу в Кубке Легенд

«Локомотив» одержал третью сухую победу в Кубке Легенд
Комментарии

Продолжается Кубок Легенд по волейболу – 2026 среди мужчин. В матче 3-го тура МВК «Локомотив» (Новосибирск) разгромил «Зенит-Казань» (Казань) со счётом 3:0 (25:20, 27:25, 25:22). Встреча прошла в Новосибирске.

Кубок Легенд (м) . Группа Б. 3-й тур
22 сентября 2026, вторник. 15:00 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
0 : 3
Локомотив
Новосибирск
Зенит-Казань: Красильников, Абаев, Лабинский, Давыскиба, Романовский, Шелепа, Кононов, Фёдоров, Капранов, Михайлов, Вышников, Куркаев, Хлякин, Голубев
Локомотив: Кречетов, Мелкозеров, Воронков, Николаев, Якутин, Гуляев, Вишняков, Шахбанмирзаев, Лызик, Казаченков, Черейский, Курбанов, Костадинов, Кривитченко

В 1-м туре новосибирский «Локомотив» одержал победу над «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) со счётом 3:0 (25:19, 25:17, 25:21). Во 2-м туре «Локомотив» разгромил «Нову» со счётом 3:0 (25:21, 25:22, 25:17).

В 1-м туре «Зенит-Казань» одержал победу над клубом «Нова» (Новокуйбышевск) со счётом 3:0 (25:18, 25:21, 25:18), во 2-м он обыграл «Динамо-ЛО» со счётом 3:1 (28:26, 25:21, 21:25, 25:18).

Календарь Кубка Легенд среди мужчин
Материалы по теме
Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин – 2026: расписание матчей плей-офф 22 сентября
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android