«Локомотив» одержал третью сухую победу в Кубке Легенд
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Продолжается Кубок Легенд по волейболу – 2026 среди мужчин. В матче 3-го тура МВК «Локомотив» (Новосибирск) разгромил «Зенит-Казань» (Казань) со счётом 3:0 (25:20, 27:25, 25:22). Встреча прошла в Новосибирске.
Кубок Легенд (м) . Группа Б. 3-й тур
22 сентября 2026, вторник. 15:00 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
0 : 3
Локомотив
Новосибирск
Зенит-Казань: Красильников, Абаев, Лабинский, Давыскиба, Романовский, Шелепа, Кононов, Фёдоров, Капранов, Михайлов, Вышников, Куркаев, Хлякин, Голубев
Локомотив: Кречетов, Мелкозеров, Воронков, Николаев, Якутин, Гуляев, Вишняков, Шахбанмирзаев, Лызик, Казаченков, Черейский, Курбанов, Костадинов, Кривитченко
В 1-м туре новосибирский «Локомотив» одержал победу над «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) со счётом 3:0 (25:19, 25:17, 25:21). Во 2-м туре «Локомотив» разгромил «Нову» со счётом 3:0 (25:21, 25:22, 25:17).
В 1-м туре «Зенит-Казань» одержал победу над клубом «Нова» (Новокуйбышевск) со счётом 3:0 (25:18, 25:21, 25:18), во 2-м он обыграл «Динамо-ЛО» со счётом 3:1 (28:26, 25:21, 21:25, 25:18).
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