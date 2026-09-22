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«Динамо М» — «Енисей», результат матча 22 сентября 2026, счёт 3:1, первый тур Кубка Легенд по волейболу среди мужчин

Московское «Динамо» обыграло «Енисей» в 1-м туре Кубка Легенд
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Московское «Динамо» обыграло красноярский «Енисей» в 1-м туре Кубка Легенд по волейболу среди мужчин. Матч прошёл на стадионе имени Ивана Ярыгина в Красноярске и закончился со счётом 3:1 (23:25, 25:20, 25:21, 25:23).

Кубок Легенд (м) . Группа A. 1-й тур
22 сентября 2026, вторник. 15:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Енисей
Красноярск
Динамо М: Власов, Панков, Литвиненко, Сапожков, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Падо, Волков, Тюшкевич, Сёмышев
Енисей: Костадинов, Бусел, Осипов, Голубев, Слизкин, Фетцов, Заступов, Кухно, Максимов, Моногаров, Супрунов, Подколзин, Шенкель, Панасенко, Коновалов, Штерн

В следующем туре «Динамо» встретится с командой «Зенит» из Санкт-Петербурга. «Енисей» сразится с клубом «Белогорье». Оба матча пройдут завтра, 23 сентября.

На предварительном этапе Кубка Легенд команды разбили на две группы. По итогам матчей групп «А» и «Б» по две сильнейшие команды из каждой группы выйдут в «Финал четырёх». Он пройдёт с 10 по 11 октября в Москве на волейбольной арене «Динамо».

Календарь Кубка Легенд (м)
Турнирная таблица Кубка Легенд (м)
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