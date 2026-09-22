Московское «Динамо» обыграло «Енисей» в 1-м туре Кубка Легенд

Московское «Динамо» обыграло красноярский «Енисей» в 1-м туре Кубка Легенд по волейболу среди мужчин. Матч прошёл на стадионе имени Ивана Ярыгина в Красноярске и закончился со счётом 3:1 (23:25, 25:20, 25:21, 25:23).

В следующем туре «Динамо» встретится с командой «Зенит» из Санкт-Петербурга. «Енисей» сразится с клубом «Белогорье». Оба матча пройдут завтра, 23 сентября.

На предварительном этапе Кубка Легенд команды разбили на две группы. По итогам матчей групп «А» и «Б» по две сильнейшие команды из каждой группы выйдут в «Финал четырёх». Он пройдёт с 10 по 11 октября в Москве на волейбольной арене «Динамо».