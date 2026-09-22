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Франция — Румыния, результат матча 22 сентября 2026, счёт 3:0, 1/4 финала ЧЕ-2026 по волейболу среди мужчин

Мужская сборная Франции вышла в полуфинал ЧЕ-2026 по волейболу, обыграв Румынию
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Мужская сборная Франции обыграла команду Румынии в матче 1/4 финала чемпионата Европы — 2026 по волейболу. Встреча прошла в Софии, Болгария, и закончилась со счётом 3:0 (25:16, 25:19, 25:19).

ЧЕ-2026 (м) . 1/4 финала
22 сентября 2026, вторник. 16:00 МСК
Франция
Окончен
3 : 0
Румыния
Франция: Тизи-Уалу, Бризар, Буайе, Энно, Клевено, Дьез, Фор, Гейе, Юэтс, Лиегбекедо, Потрон, Маньен, Рамон, Дюфло-Росси
Румыния: Барта, Дьяконеску, Тарану Рункан, Думитру, Балян, Асмарандей, Ачиобантеи, Магдас, Косински, Бала, Рацэ, Брату, Лупу, Кицигой

В полуфинале чемпионата Европы французские волейболисты сыграют с победителем матча между командами Италии и Финляндии. Их четвертьфинал пройдёт завтра, 23 сентября.

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 9 по 26 сентября на площадках четырёх стран — Италии, Болгарии, Румынии и Финляндии. В турнире принимали участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Польши.

Календарь мужского ЧЕ-2026 по волейболу
Турнирная таблица мужского ЧЕ-2026 по волейболу
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