Мужская сборная Франции вышла в полуфинал ЧЕ-2026 по волейболу, обыграв Румынию

Мужская сборная Франции обыграла команду Румынии в матче 1/4 финала чемпионата Европы — 2026 по волейболу. Встреча прошла в Софии, Болгария, и закончилась со счётом 3:0 (25:16, 25:19, 25:19).

В полуфинале чемпионата Европы французские волейболисты сыграют с победителем матча между командами Италии и Финляндии. Их четвертьфинал пройдёт завтра, 23 сентября.

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 9 по 26 сентября на площадках четырёх стран — Италии, Болгарии, Румынии и Финляндии. В турнире принимали участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Польши.