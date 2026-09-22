Польша уверенно обыграла Германию и вышла в полуфинал мужского ЧЕ-2026 по волейболу

Мужская сборная Польши одолела команду Германии в четвертьфинале чемпионата Европы — 2026 по волейболу. Встреча прошла в Софии, Болгария, и закончилась со счётом 3:0 (25:23, 25:17, 25:17).

В полуфинале польские волейболисты встретятся с победителем в противостоянии Бельгии и Словении. Их матч 1/4 финала состоится завтра, 23 сентября.

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 9 по 26 сентября на площадках четырёх стран — Италии, Болгарии, Румынии и Финляндии. В турнире принимали участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Польши.