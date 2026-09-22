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Польша — Германия, результат матча 22 сентября 2026, счёт 3:0, 1/4 финала ЧЕ-2026 по волейболу среди мужчин

Польша уверенно обыграла Германию и вышла в полуфинал мужского ЧЕ-2026 по волейболу
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Мужская сборная Польши одолела команду Германии в четвертьфинале чемпионата Европы — 2026 по волейболу. Встреча прошла в Софии, Болгария, и закончилась со счётом 3:0 (25:23, 25:17, 25:17).

ЧЕ-2026 (м) . 1/4 финала
22 сентября 2026, вторник. 19:00 МСК
Польша
Окончен
3 : 0
Германия
Польша: Попивчак, Коменда, Лемански, Леон, Сливка, Шальпук, Семенюк, Гранечны, Форналь, Боладзь, Якубишак, Сасак, Новак, Фирлей
Германия: Гравен, Райхерт, Тилле, Бреме, Шотт, Карлитцек, Петер, Циммерман, Краге, Крик, Бранд, Бёме, Мовинкель, Торви

В полуфинале польские волейболисты встретятся с победителем в противостоянии Бельгии и Словении. Их матч 1/4 финала состоится завтра, 23 сентября.

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 9 по 26 сентября на площадках четырёх стран — Италии, Болгарии, Румынии и Финляндии. В турнире принимали участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Польши.

Календарь мужского ЧЕ-2026 по волейболу
Турнирная таблица мужского ЧЕ-2026 по волейболу
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