«Сыграли неожиданно плохо». Капитан сборной Сербии — о вылете с чемпионата Европы

Капитан мужской сборной Сербии по волейболу Никола Йовович прокомментировал поражение своей команды в матче 1/8 финала чемпионата Европы. Сербы уступили сборной Словении со счётом 0:3 (14:25, 13:25, 22:25).

«Невыразительная игра. Мы сыграли неожиданно плохо. В первых двух сетах допустили массу ошибок. В какой-то момент на это было даже больно смотреть. Для такого уровня это слишком много. Мы знали, что матч будет тяжёлым, но, честно говоря, с точки зрения игрока казалось, что они просто перебрасывают мяч на нашу сторону и ждут, пока мы ошибёмся — что, собственно, и произошло. Я не видел, чтобы они агрессивно подавали или пытались переломить ход игры. Они просто подавали без ошибок и ждали нашего промаха. Вот и весь итог матча.

Мне понравился момент в третьем сете, когда ребята вышли и попытались оживить игру, сам сет выглядел неплохо. Но потом, в самой концовке — две или три ошибки. Это не отменяет того факта, что Словения провела умный, хороший матч, а мы сыграли плохо. Не знаю, почему мы так выступили. Тут нет никакой великой тайны: мы просто не реализовали свой потенциал, вот и всё. Мы смотрели их матчи группового этапа, и там они играли агрессивно — в одной из игр допустили 38 ошибок. Но в этот раз они решили не рисковать», — приводит слова Йововича RTS.