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«Сыграли неожиданно плохо». Капитан сборной Сербии — о вылете с чемпионата Европы

«Сыграли неожиданно плохо». Капитан сборной Сербии — о вылете с чемпионата Европы
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Капитан мужской сборной Сербии по волейболу Никола Йовович прокомментировал поражение своей команды в матче 1/8 финала чемпионата Европы. Сербы уступили сборной Словении со счётом 0:3 (14:25, 13:25, 22:25).

ЧЕ-2026 (м) . 1/8 финала
21 сентября 2026, понедельник. 22:00 МСК
Словения
Окончен
3 : 0
Сербия
Словения: Паенк, Планиншич, Козамерник, Маровт, Брачко, Шталекар, Окроглич, Ковачич, Чебуль, Можич, Муянович, Кржич, Найдич, Шен
Сербия: Негич, Маринович, Ристич, Ивович, Йовович, Куинджич, Батак, Перич, Машулович, Лубурич, Стефанович, Машулович, Кокеза, Неделькович

«Невыразительная игра. Мы сыграли неожиданно плохо. В первых двух сетах допустили массу ошибок. В какой-то момент на это было даже больно смотреть. Для такого уровня это слишком много. Мы знали, что матч будет тяжёлым, но, честно говоря, с точки зрения игрока казалось, что они просто перебрасывают мяч на нашу сторону и ждут, пока мы ошибёмся — что, собственно, и произошло. Я не видел, чтобы они агрессивно подавали или пытались переломить ход игры. Они просто подавали без ошибок и ждали нашего промаха. Вот и весь итог матча.

Мне понравился момент в третьем сете, когда ребята вышли и попытались оживить игру, сам сет выглядел неплохо. Но потом, в самой концовке — две или три ошибки. Это не отменяет того факта, что Словения провела умный, хороший матч, а мы сыграли плохо. Не знаю, почему мы так выступили. Тут нет никакой великой тайны: мы просто не реализовали свой потенциал, вот и всё. Мы смотрели их матчи группового этапа, и там они играли агрессивно — в одной из игр допустили 38 ошибок. Но в этот раз они решили не рисковать», — приводит слова Йововича RTS.

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