Кубок Легенд по волейболу — 2026 среди мужчин: результаты матчей на 22 сентября

Сегодня, 22 сентября, продолжился розыгрыш Кубка Легенд по волейболу — 2026 среди мужчин. В рамках игрового дня были сыграны матча группового этапа. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших во вторник.

Волейбол. Кубок Легенд — 2026, мужчины. Результаты матчей 22 сентября:

«Зенит» Санкт-Петербург — «Белогорье» Белгород — 0:3 (18:25, 23:25, 23:25).

«Нова» Новокуйбышевск — «Динамо-ЛО» Ленинградская область — 0:3 (17:25, 17:25, 17:25).

«Динамо» Москва — «Енисей» Красноярск — 3:1 (23:25, 25:20, 25:21, 25:23).

«Зенит-Казань» Казань — «Локомотив» Новосибирск — 0:3 (20:25, 25:27, 22:25).

Финал турнира пройдёт с 10 по 11 октября в Москве. В 2025 году соревнования не проводились. В 2024 году победителем Кубка Легенд стало «Динамо» (Москва). В финале «Динамо» обыграло «Зенит-Казань» со счётом 3:1.