15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин — 2026: результаты матчей плей-офф 22 сентября

Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин — 2026: результаты матчей плей-офф 22 сентября
Комментарии

Во вторник, 22 сентября, прошёл очередной игровой день чемпионата Европы — 2026 по волейболу среди мужчин. В рамках соревновательного дня состоялись первые матчи 1/4 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Волейбол. Чемпионат Европы — 2026, мужчины. 1/4 финала. Результаты на 22 сентября:

Франция — Румыния — 3:0 (25:16, 25:19, 25:19).
Польша — Германия — 3:0 (25:23, 25:17, 25:17).

Матчи 1/8 финала турнира проходили с 19 по 21 сентября в двух городах — Турине, Италия, и Софии, Болгария. Первые четвертьфиналы будут сыграны завтра, 22 сентября. Действующим чемпионом Европы среди мужских команд является сборная Польши.

Календарь мужского ЧЕ-2026 по волейболу
Турнирная таблица мужского ЧЕ-2026 по волейболу
Материалы по теме
Фавориты прошли дальше, но и сенсации были. Итоги 1/8 финала ЧЕ-2026 по волейболу
Фавориты прошли дальше, но и сенсации были. Итоги 1/8 финала ЧЕ-2026 по волейболу
Комментарии