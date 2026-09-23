Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин — 2026: результаты матчей плей-офф 22 сентября

Во вторник, 22 сентября, прошёл очередной игровой день чемпионата Европы — 2026 по волейболу среди мужчин. В рамках соревновательного дня состоялись первые матчи 1/4 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Волейбол. Чемпионат Европы — 2026, мужчины. 1/4 финала. Результаты на 22 сентября:

Франция — Румыния — 3:0 (25:16, 25:19, 25:19).

Польша — Германия — 3:0 (25:23, 25:17, 25:17).

Матчи 1/8 финала турнира проходили с 19 по 21 сентября в двух городах — Турине, Италия, и Софии, Болгария. Первые четвертьфиналы будут сыграны завтра, 22 сентября. Действующим чемпионом Европы среди мужских команд является сборная Польши.