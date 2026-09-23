Чемпионат Европы по волейболу — 2026 среди мужчин: расписание матчей плей-офф 23 сентября

Сегодня, 23 сентября, пройдёт очередной игровой день мужского чемпионата Европы — 2026 по волейболу, в рамках которого будут сыграны заключительные матчи 1/4 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований на среду.

Волейбол. Чемпионат Европы — 2026, мужчины. 1/4 финала. Расписание на 23 сентября (время московское):

17:00. Бельгия — Словения;

22:05. Италия — Финляндия.

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 9 по 26 сентября на площадках четырёх стран: Италии, Болгарии, Румынии и Финляндии. Изначально в турнире участвовали 24 команды, которые разбили на четыре группы. Действующий чемпион соревнований — Польша.