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Московское «Динамо» обыграло «Зенит» Санкт-Петербург в матче 2-го тура Кубка Легенд — 2026

Московское «Динамо» обыграло «Зенит» Санкт-Петербург в матче 2-го тура Кубка Легенд — 2026
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Мужская волейбольная команда «Динамо» Москва в матче 2-го тура Кубка Легенд — 2026 одержала победу над «Зенитом» из Санкт-Петербурга со счётом 3:1 (25:22, 25:23, 32:34, 25:18). Встреча прошла в Красноярске на стадионе имени Ивана Ярыгина.

Кубок Легенд (м) . Группа A. 2-й тур
23 сентября 2026, среда. 12:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Динамо М: Власов, Панков, Литвиненко, Сапожков, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Падо, Волков, Тюшкевич, Сёмышев
Зенит СПб: Дикарев, Коленковский, Вольвич, Шишкин, Бонинфанте, Чеботарёв, Сушко, Бочаров, Космин, Дунин, Пакшин, Сиденко, Кротков, Кобзарь

В матче 3-го тура «Динамо» Москва встретится с командой «Белогорье». Санкт-Петербургский «Зенит» сыграет с командой «Енисей» из Красноярска. Встречи пройдут завтра, 24 сентября.

Соревнования завершатся 11 октября. В 2024 году победу в Кубке Легенд одержала команда «Динамо» из Москвы. В финале она обыграла клуб «Зенит-Казань» со счётом 3:1 (27:25, 22:25, 25:13, 27:25).

Календарь Кубка Легенд - 2026 (м)
Турнирная таблица Кубка Легенд - 2026 (м)
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