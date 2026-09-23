Московское «Динамо» обыграло «Зенит» Санкт-Петербург в матче 2-го тура Кубка Легенд — 2026

Мужская волейбольная команда «Динамо» Москва в матче 2-го тура Кубка Легенд — 2026 одержала победу над «Зенитом» из Санкт-Петербурга со счётом 3:1 (25:22, 25:23, 32:34, 25:18). Встреча прошла в Красноярске на стадионе имени Ивана Ярыгина.

В матче 3-го тура «Динамо» Москва встретится с командой «Белогорье». Санкт-Петербургский «Зенит» сыграет с командой «Енисей» из Красноярска. Встречи пройдут завтра, 24 сентября.

Соревнования завершатся 11 октября. В 2024 году победу в Кубке Легенд одержала команда «Динамо» из Москвы. В финале она обыграла клуб «Зенит-Казань» со счётом 3:1 (27:25, 22:25, 25:13, 27:25).