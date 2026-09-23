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Красноярский «Енисей» обыграл «Белогорье» в матче Кубка Легенд

Красноярский «Енисей» обыграл «Белогорье» в матче Кубка Легенд
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Мужской волейбольный клуб «Енисей» Красноярск одолел белгородское «Белогорье» в матче 2-го тура Кубка Легенд – 2026. Встреча, которая прошла в Красноярске, завершилась со счётом 3:1 (30:28, 18:25, 25:22, 25:20).

Кубок Легенд (м) . Группа A. 2-й тур
23 сентября 2026, среда. 15:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
3 : 1
Белогорье
Белгород
Енисей: Костадинов, Бусел, Осипов, Голубев, Фетцов, Заступов, Кухно, Максимов, Моногаров, Супрунов, Подколзин, Шенкель, Панасенко, Коновалов
Белогорье: Подлесных, Лапшин, Котов, Шкулявичус, Тетюхин, Яковлев, Мельников, Аль Хачдади, Порошин, Штыблов, Марченко, Заболотников, Данани, Будюхин

Обе команды располагаются в группе А. В матче 3-го тура «Белогорье» сразится с московским «Динамо», «Енисей» встретится с санкт-петербургским «Зенитом». После этой игры у белгородского и красноярского клубов в активе по три очка.

Соревнования завершатся 11 октября. В 2024 году победу в Кубке Легенд одержала команда «Динамо» из Москвы. В финале она обыграла клуб «Зенит-Казань» со счётом 3:1 (27:25, 22:25, 25:13, 27:25).

Календарь Кубка Легенд - 2026 (м)
Турнирная таблица Кубка Легенд - 2026 (м)
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