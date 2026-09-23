Красноярский «Енисей» обыграл «Белогорье» в матче Кубка Легенд

Мужской волейбольный клуб «Енисей» Красноярск одолел белгородское «Белогорье» в матче 2-го тура Кубка Легенд – 2026. Встреча, которая прошла в Красноярске, завершилась со счётом 3:1 (30:28, 18:25, 25:22, 25:20).

Обе команды располагаются в группе А. В матче 3-го тура «Белогорье» сразится с московским «Динамо», «Енисей» встретится с санкт-петербургским «Зенитом». После этой игры у белгородского и красноярского клубов в активе по три очка.

Соревнования завершатся 11 октября. В 2024 году победу в Кубке Легенд одержала команда «Динамо» из Москвы. В финале она обыграла клуб «Зенит-Казань» со счётом 3:1 (27:25, 22:25, 25:13, 27:25).