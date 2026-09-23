Кубок Легенд по волейболу — 2026 среди мужчин: результаты матчей на 23 сентября

Сегодня, 23 сентября, продолжился розыгрыш Кубка Легенд по волейболу — 2026 среди мужчин. В рамках игрового дня были сыграны матчи группового этапа. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в среду.

Волейбол. Кубок Легенд — 2026, мужчины. Результаты матчей 23 сентября:

«Динамо» Москва – «Зенит» Санкт-Петербург – 3:1 (25:22, 25:23, 32:34, 25:18);

«Енисей» Красноярск – «Белогорье» Белгород – 3:1 (30:28, 18:25, 25:22, 25:20).

Соревнования завершатся 11 октября. В 2024 году победу в Кубке Легенд одержала команда «Динамо» из Москвы. В финале она обыграла клуб «Зенит-Казань» со счётом 3:1 (27:25, 22:25, 25:13, 27:25).