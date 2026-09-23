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Бельгия — Словения, результат матча 23 сентября 2026, счёт 1:3, 1/4 финала; чемпионат Европы 2026 по волейболу среди мужчин

Словения одолела Бельгию в матче 1/4 финала ЧЕ-2026 по волейболу среди мужчин
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Мужская сборная Словении одержала победу над командой Бельгии в матче четвертьфинала чемпионата Европы – 2026 по волейболу. Встреча, которая прошла в Италии, завершилась со счётом 3:1 (25:22, 25:22, 20:25, 25:13) в пользу словенской сборной.

ЧЕ-2026 (м) . 1/4 финала
23 сентября 2026, среда. 17:00 МСК
Бельгия
Окончен
1 : 3
Словения
Бельгия: Реджерс, Деру, Д'Хюлст, Колман, Пласки, Франсен, Д'Хеер, Ротти, Дермо, Валкирс, Вандекрёйс, Лантсот, Фафшампс, Колсон
Словения: Паенк, Планиншич, Козамерник, Маровт, Брачко, Шталекар, Окроглич, Ковачич, Чебуль, Можич, Муянович, Кржич, Найдич, Шен

Соперником Словении в полуфинале станет Польша. Ранее в первый полуфинал вышла Франция, с ней далее сразится победитель матча между Италией и Финляндией.

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 9 по 26 сентября на площадках четырёх стран — Италии, Болгарии, Румынии и Финляндии. В турнире принимали участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Польши.

Календарь ЧЕ-2026 по волейболу среди мужчин
Турнирная таблица ЧЕ-2026 по волейболу среди мужчин
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