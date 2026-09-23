Словения одолела Бельгию в матче 1/4 финала ЧЕ-2026 по волейболу среди мужчин

Мужская сборная Словении одержала победу над командой Бельгии в матче четвертьфинала чемпионата Европы – 2026 по волейболу. Встреча, которая прошла в Италии, завершилась со счётом 3:1 (25:22, 25:22, 20:25, 25:13) в пользу словенской сборной.

Соперником Словении в полуфинале станет Польша. Ранее в первый полуфинал вышла Франция, с ней далее сразится победитель матча между Италией и Финляндией.

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 9 по 26 сентября на площадках четырёх стран — Италии, Болгарии, Румынии и Финляндии. В турнире принимали участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Польши.