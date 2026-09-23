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«Табло не отражает накала». Колодинский — о победе «Белогорья» в матче с «Зенитом» СПб

«Табло не отражает накала». Колодинский — о победе «Белогорья» в матче с «Зенитом» СПб
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Главный тренер «Белогорья» Игорь Колодинский прокомментировал победу своей команды в матче с петербургским «Зенитом» в рамках группового этапа Кубка Легенд. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:18, 25:23, 25:23).

Кубок Легенд (м) . Группа A. 1-й тур
22 сентября 2026, вторник. 12:00 МСК
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 3
Белогорье
Белгород
Зенит СПб: Дикарев, Коленковский, Вольвич, Шишкин, Бонинфанте, Чеботарёв, Сушко, Бочаров, Космин, Дунин, Пакшин, Сиденко, Кротков, Кобзарь
Белогорье: Подлесных, Лапшин, Котов, Шкулявичус, Тетюхин, Яковлев, Мельников, Аль Хачдади, Порошин, Штыблов, Марченко, Заболотников, Данани, Будюхин

«Не ожидали, что 3:0 будет. Против «Зенита» всегда очень тяжёлые игры. Мы последнюю игру как раз с ними играли за бронзу Спартакиады. Тогда было очень тяжело, да и сейчас тоже, несмотря на счёт. Табло не отражает того накала, который был на площадке.

В концовках второй и третьей партий победили за счёт организации блока и защиты, несколько мячей смягчили, правильно подали подачу, тактически правильно сыграли», — приводит слова Колодинского пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

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