«Табло не отражает накала». Колодинский — о победе «Белогорья» в матче с «Зенитом» СПб

Главный тренер «Белогорья» Игорь Колодинский прокомментировал победу своей команды в матче с петербургским «Зенитом» в рамках группового этапа Кубка Легенд. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:18, 25:23, 25:23).

«Не ожидали, что 3:0 будет. Против «Зенита» всегда очень тяжёлые игры. Мы последнюю игру как раз с ними играли за бронзу Спартакиады. Тогда было очень тяжело, да и сейчас тоже, несмотря на счёт. Табло не отражает того накала, который был на площадке.

В концовках второй и третьей партий победили за счёт организации блока и защиты, несколько мячей смягчили, правильно подали подачу, тактически правильно сыграли», — приводит слова Колодинского пресс-служба ВФВ на официальном сайте.