Константинов — о трёх победах «Локомотива» подряд: рано ещё ловить эйфорию

Главный тренер «Локомотива» Пламен Константинов оценил выступление своей команды в 1-м туре группового этапа Кубка Легенд. Команда одержала три победы из трёх.

«Не можем быть недовольны результатами. Команда показала очень хороший волейбол. Особенно для такого этапа в начале сезона. Мы поработали после Спартакиады, почистили много моментов в тренировочном процессе – они проявились в игре. Рано ещё ловить эйфорию, это только старт сезона, у всех команд есть свои колебания.

В целом я доволен от тура, кроме матча с «Новой». Там был только результат, игры не было, концентрации не было. Нарушения и по тактике, и по обработке мяча, и по вниманию. Только этот момент могу отметить, но будем стараться это всё исправлять. Нужно показывать постоянство, а не ждать от соперника, пока он проиграет.

Сегодня с Казанью получилась блок-защита в первую очередь, в их элементе мы их переиграли. Это определённая уверенность, именно там была эта разница для победы», — приводит слова Константинова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.