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Константинов — о трёх победах «Локомотива» подряд: рано ещё ловить эйфорию

Константинов — о трёх победах «Локомотива» подряд: рано ещё ловить эйфорию
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Главный тренер «Локомотива» Пламен Константинов оценил выступление своей команды в 1-м туре группового этапа Кубка Легенд. Команда одержала три победы из трёх.

Кубок Легенд (м) . Группа Б. 3-й тур
22 сентября 2026, вторник. 15:00 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
0 : 3
Локомотив
Новосибирск
Зенит-Казань: Красильников, Абаев, Лабинский, Давыскиба, Романовский, Шелепа, Кононов, Фёдоров, Капранов, Михайлов, Вышников, Куркаев, Хлякин, Голубев
Локомотив: Кречетов, Мелкозеров, Воронков, Николаев, Якутин, Гуляев, Вишняков, Шахбанмирзаев, Лызик, Казаченков, Черейский, Курбанов, Костадинов, Кривитченко

«Не можем быть недовольны результатами. Команда показала очень хороший волейбол. Особенно для такого этапа в начале сезона. Мы поработали после Спартакиады, почистили много моментов в тренировочном процессе – они проявились в игре. Рано ещё ловить эйфорию, это только старт сезона, у всех команд есть свои колебания.

В целом я доволен от тура, кроме матча с «Новой». Там был только результат, игры не было, концентрации не было. Нарушения и по тактике, и по обработке мяча, и по вниманию. Только этот момент могу отметить, но будем стараться это всё исправлять. Нужно показывать постоянство, а не ждать от соперника, пока он проиграет.

Сегодня с Казанью получилась блок-защита в первую очередь, в их элементе мы их переиграли. Это определённая уверенность, именно там была эта разница для победы», — приводит слова Константинова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

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