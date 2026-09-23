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«Если честно, даже где-то доволен». Вербов — о поражении «Зенита» в матче с «Локомотивом»

«Если честно, даже где-то доволен». Вербов — о поражении «Зенита» в матче с «Локомотивом»
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Главный тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов прокомментировал поражение своей команды в матче с «Локомотивом» в рамках группового этапа Кубка Легенд. Встреча завершилась со счётом 0:3 (20:25, 25:27, 22:25).

Кубок Легенд (м) . Группа Б. 3-й тур
22 сентября 2026, вторник. 15:00 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
0 : 3
Локомотив
Новосибирск
Зенит-Казань: Красильников, Абаев, Лабинский, Давыскиба, Романовский, Шелепа, Кононов, Фёдоров, Капранов, Михайлов, Вышников, Куркаев, Хлякин, Голубев
Локомотив: Кречетов, Мелкозеров, Воронков, Николаев, Якутин, Гуляев, Вишняков, Шахбанмирзаев, Лызик, Казаченков, Черейский, Курбанов, Костадинов, Кривитченко

«Без поражений не бывает побед, ведь так эта фраза звучит? Поздравляю Новосибирск, отличный зал, отличная игра с их стороны. Результат в большей степени сегодня могу взять на себя. Были свои цели и задачи, в том числе посмотреть на многих игроков в тяжёлой ситуации. Где-то рад, кто-то с достоинством вышел из этого стресса в Новосибирске, определённое давление – и часовые пояса, и публика. Но не все сегодня показали свои лучшие качества.

Если честно, внутри даже где-то доволен, потому что в начале сезона иногда нужно опуститься на землю, чтобы оттолкнуться сильнее. Нужно работать, работать и ещё раз работать. Спасибо Новосибирску, что нам показали, над чем и в каком направлении перед 2-м туром в Казани. Отработаем и вернёмся сильнее, я в это верю», — приводит слова Вербова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

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