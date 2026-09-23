«Их обида — это их личные проблемы». Терзич объяснил высказывания в адрес Италии и Турции

Главный тренер сборной Сербии и казанского «Динамо-Ак Барс» Зоран Терзич на пресс-конференции, посвящённой началу сезону женской Суперлиги, прокомментировал свои высказывания в адрес женских сборных Италии и Турции.

«Я просто отметил, что в сборной Италии сейчас нет принимающих такого уровня, какими раньше были Пиччинини, Дель Коре, Костагранде… Это были выдающиеся игроки. И дело не только в Италии: назовите хотя бы одного принимающего топ-уровня среди команд, которые вышли в полуфинал — Сербии, Италии, Турции и Польши. Вы можете думать 10 дней. Их просто нет.

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Их обида — это их личные проблемы. Я не выступал против самой Турции, я высказывался против политики FIVB. Идея о том, что можно собрать команду только из легионеров, — это просто глупость. Если они ещё и Маркову заберут в придачу к кубинкам, русским и остальным, то, конечно, у них будет лучшая команда в мире. Но так спорт не работает.

У меня нет никакого негатива к турецкой федерации волейбола. Но то, как прокомментировал ситуацию её президент — это просто нонсенс. Он начал задавать вопросы: «А как же Тияна Бошкович? Она ведь родом из Боснии!» Поймите, для нас это звучит так же абсурдно, как если бы сейчас кто-то решил поделить Россию и заявил: «Омск — это не Россия, поэтому уроженец Омска — не русский». С Бошкович ровно та же история.

То же самое касается и Хены Куртагич, чью фигуру он затронул из-за её мусульманского вероисповедания. Хена родилась, выросла и живёт в Сербии. Об этом не стоит говорить», — приводит слова Терзича пресс-служба клуба на официальном сайте.