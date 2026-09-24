Мужская сборная Финляндии стала последним полуфиналистом ЧЕ-2026 по волейболу

Мужская сборная Финляндии по волейболу в четвертьфиналом матче чемпионата Европы — 2026 одолела команду Италии и вышла в полуфинал. Встреча, которая прошла в Италии, завершилась со счётом 3:2 (21:25, 28:26, 25:16, 20:25, 15:13) в пользу финской сборной.

В 1/2 финала Финляндия сразится с Францией. Во втором полуфинале сыграют Словения и Польша.

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 9 по 26 сентября на площадках четырёх стран — Италии, Болгарии, Румынии и Финляндии. В турнире принимали участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Польши.