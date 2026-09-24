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Италия — Финляндия, результат матча 23 сентября 2026, счёт 2:3, 1/4 финала, чемпионат Европы 2026 по волейболу среди мужчин

Мужская сборная Финляндии стала последним полуфиналистом ЧЕ-2026 по волейболу
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Мужская сборная Финляндии по волейболу в четвертьфиналом матче чемпионата Европы — 2026 одолела команду Италии и вышла в полуфинал. Встреча, которая прошла в Италии, завершилась со счётом 3:2 (21:25, 28:26, 25:16, 20:25, 15:13) в пользу финской сборной.

ЧЕ-2026 (м) . 1/4 финала
23 сентября 2026, среда. 22:05 МСК
Италия
Окончен
2 : 3
Финляндия
Италия: Лауренцано, Микьелетто, Джаннелли, Балазо, Сбертоли, Сани, Рыхлицки, Боттоло, Галасси, Лавия, Романо, Порро, Сангвинетти, Мати
Финляндия: Ронкайнен, Жбанков, Тюйнисмаа, Суихконен, Кёуккя, Вялимаа, Марттила, Хаапаниеми, Йокела, Савонсалми, Брейлин, Линдквист, Марттила, Иванов

В 1/2 финала Финляндия сразится с Францией. Во втором полуфинале сыграют Словения и Польша.

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 9 по 26 сентября на площадках четырёх стран — Италии, Болгарии, Румынии и Финляндии. В турнире принимали участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Польши.

Календарь ЧЕ-2026 по волейболу среди мужчин
Турнирная таблица ЧЕ-2026 по волейболу среди мужчин
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